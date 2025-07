Elon Musk will eigene Partei ins Auge fassen, um Trump und das Zweiparteiensystem herauszufordern

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ja, Elon Musk hat mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet, die unglaubliche technologische Meisterleistungen vollbracht haben. Jetzt könnte sich sein neuestes Ziel als weitaus schwieriger erweisen: die Gründung einer neuen politischen Partei in den Vereinigten Staaten.

Elon Musk schrieb am Montagabend in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform, nur wenige Stunden, bevor der Gesetzentwurf am Dienstag den Senat passierte und zurück ins Repräsentantenhaus ging: "Wenn dieses wahnsinnige Ausgabengesetz verabschiedet wird, wird die Amerika-Partei am nächsten Tag gegründet."

Elon Musk nutzt seine Ressourcen und seine Popularität und will Wähler anziehen, die von den Parteien enttäuscht sind. "Unser Land braucht eine Alternative zur Einpartei zwischen Demokraten und Republikanern, damit die Menschen tatsächlich eine Stimme haben", fügte er hinzu und verwies auf seine Enttäuschung über Donald Trump.