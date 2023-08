Elon Musk will die Möglichkeit zum Sperren von Konten auf X entfernen

HQ

Elon Musk hat sich in den letzten Jahren definitiv (noch mehr) einen Namen gemacht. Nicht zuletzt, seit er die Social-Media-Plattform Twitter gekauft hat, die jetzt X heißt. Er hat dort viel gebastelt, und jetzt könnte die nächste große Veränderung kommen.

Musk ging kürzlich auf die Plattform und schrieb:

"Block wird als 'Feature' gelöscht, außer für DMs. Macht keinen Sinn."

Dies wurde jedoch sofort von Benutzern erfüllt, die schnell die Social-Media-Richtlinien von Apple und Google aufsagten, die in ihrem App Store bzw. Google Play zulässig sind. Anscheinend müssen Sie sich an Regeln halten, um Ihre Apps auf ihren Plattformen zu haben ...

Apple

"[Apps] mit nutzergenerierten Inhalten oder Social-Networking-Diensten müssen ... Die Möglichkeit, missbräuchliche Benutzer aus dem Dienst auszuschließen."

Google

"Apps, die [nutzergenerierte Inhalte] enthalten oder enthalten ... muss eine robuste, effektive und fortlaufende UGC-Moderation implementieren, die ... Bietet ein In-App-System zum Blockieren von UGC und Benutzern."

Es wird jedoch angenommen, dass dies möglicherweise mit einer Form der Ersatz-"Stummschaltfunktion" überwunden werden kann, so dass die Entfernung per Definition keinen Ausschluss aus ihrem digitalen Geschäft bedeutet. Wir können nur spekulieren, wie eine solche Stummschaltung aussehen würde, aber man kann sich fragen, warum Musk dies überhaupt tut. Schließlich ist der reichste Mann der Welt in letzter Zeit zum Gesicht des Blockierens von Gegnern und Leuten geworden, die er nicht mag...