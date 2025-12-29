Elon Musk warnt vor industriellen Risiken, da Silber Rekordhoch erreicht: "Das ist nicht gut"

HQ

Elon Musk hat gewarnt, dass der jüngste Anstieg der Silberpreise erhebliche Auswirkungen auf Branchen haben könnte, die auf das Metall angewiesen sind. Silber erreichte letzte Woche 79 US-Dollar pro Unze, den höchsten Wert aller Zeiten, getrieben durch Angebotsbedenken und eine gestiegene Anlegernachfrage nach sicheren Hafen-Anlagen.

Wie auf X veröffentlicht:

"Das ist eine größere Sache, als es scheint. Ab dem 1. Januar 2026 wird China die Silberexporte einschränken. Um Silber zu exportieren, benötigen Unternehmen nun staatliche Lizenzen."

Musk antwortet auf X:

"Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."

Silber wird umfangreich in der Elektrifizierung, bei Solarpanels, Elektrofahrzeugen und in Rechenzentren eingesetzt. Musk hob die Bedeutung für industrielle Prozesse hervor und stellte fest, dass hohe Preise für Hersteller Herausforderungen darstellen könnten.

Auch andere Edelmetalle sind gestiegen. Gold ist im Jahr 2025 um mehr als 70 % gestiegen und wird über 4.500 US-Dollar pro Unze gehandelt, während Platin einen Rekordwert von 2.338 US-Dollar pro Unze erreichte, gestützt durch Angebotsbeschränkungen und Investitionsnachfrage.