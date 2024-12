Elon Musk warnt vor Gaming auf dem Mars, nachdem er Path of Exile 2 durch die Leistung von Starlink gespielt hat, während er in einem Flugzeug geflogen ist

HQ

SpaceX-Gründer Elon Musk ist nicht nur der reichste Mann der Welt – er ist auch ein Hardcore-Gamer. In Diablo 4 wurde er sogar zu einer Legende und legte die Messlatte lächerlich hoch, indem er Stufe 150 in weniger als zwei Minuten erreichte. Aber Musks Gaming-Fähigkeiten hören hier nicht auf. Er hat auch seine Fähigkeiten in Path of Exile 2 unter Beweis gestellt, bis zu dem Punkt, an dem das Spiel keine andere Wahl hatte, als ihn rauszuschmeißen, weil er "zu gut" spielte.

Jetzt hat Elon Musk mit einer überraschenden Warnung vor Spielen auf dem Mars einige Augenbrauen hochgezogen, nachdem er dank des Starlink-Internets von SpaceX eine unerwartete Gaming-Session gespielt hat, in der er Path of Exile 2 gespielt hat, während er hoch in den Himmel flog.

Musk, der als reichster Mann der Welt und berüchtigter Gamer bekannt ist, teilte seine Erfahrung mit seinen 207 Millionen Followern auf X (ehemals Twitter). Er zeigte stolz seine Fähigkeit, in Echtzeit von einem Flugzeug aus zu spielen, und betonte, wie weit Starlink gekommen ist. Laut Musk ist die Technologie mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie es Spielern ermöglicht, während des Fluges Path of Exile 2 zu spielen, als säßen sie zu Hause.

Der Moment weckte schnell Aufregung und Neugier auf die Zukunft des Gamings, insbesondere wenn es um die Aussicht geht, vom Mars aus zu spielen. Könnten wir uns wirklich in Echtzeit über die Weiten des Weltraums hinweg verbinden? Musk war jedoch nicht so begeistert von der Idee wie seine Fans. Er räumte zwar ein, dass Spiele auf dem Mars möglich sein könnten, wies aber auf die harte Realität der Raumfahrt hin: die Lichtgeschwindigkeit. Aufgrund der immensen Entfernung zwischen Erde und Mars wäre Echtzeit-Gaming nicht machbar. Er erklärte, dass die Übertragung des Signals zwischen 4 und 20 Minuten dauern würde, was jede Art von Live-Gaming-Erlebnis vorerst zu einem Ding der Unmöglichkeit macht.

Natürlich führte Musks Kommentar zu einer Reihe von spielerischen Reaktionen von Fans, wobei einige über die wahnsinnige Ping-Zeit scherzten und andere vorschlugen, das Problem zu lösen, indem sie ein Ethernet-Kabel zwischen den beiden Planeten verlegen.

Dieser Austausch brachte viele dazu, darüber nachzudenken, wie Gaming in Zukunft aussehen könnte, insbesondere wenn der Mars endlich kolonisiert wird. Schließlich hat Musks jüngste Ankündigung, ein KI-Spielestudio zu gründen, die Gaming-Community bereits in Aufruhr versetzt. Wenn jemand in Zukunft interplanetares Gaming auf die Beine stellen kann, dann ist es wahrscheinlich er - aber im Moment müssen sich Earthbound-Spieler mit Starlink in 30.000 Fuß Höhe begnügen.

Glaubst du also, dass wir jemals über Planeten hinweg spielen werden, oder ist es vorerst nur ein Wunschtraum?