Elon Musk warnt davor, dass die Schulden der Vereinigten Staaten zum Zusammenbruch führen könnten

Elon Musk hat erneut Alarm geschlagen wegen der wachsenden Verschuldung Amerikas und gesagt, dass das Land auf den Zusammenbruch zusteuert, wenn keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden. Bei einem kürzlichen Gipfeltreffen argumentierte der Tesla-Chef, dass die Zinszahlungen für die Schulden jetzt höher seien als der Verteidigungshaushalt, eine Situation, die er als unhaltbar bezeichnete. Musk meinte, dass die Nation "fertig" sein könnte, wenn Technologie und Automatisierung keine Lösung bieten können. Seine Kommentare folgen auf eine Reihe von Warnungen, in denen er Bitcoin als potenzielle Alternative zum schwächelnden Dollar positionierte und die Debatte darüber anheizte, ob traditionelle Finanzstrukturen dem wachsenden Druck standhalten können. Wenn Sie seine genauen Worte überprüfen möchten, können Sie dies natürlich über den untenstehenden Beitrag oder über den folgenden Link tun. Go!