Elon Musk vs. dänischer Astronaut: Astronomischer Streit um Wilmores und Williams' Rückkehr aus dem All

Elon Musk geriet in einen hitzigen Schlagabtausch mit dem dänischen Astronauten Andreas Mogensen, nachdem dieser Musks Behauptung kritisiert hatte, der ehemalige US-Präsident Joe Biden habe zwei amerikanische Astronauten aus politischen Gründen absichtlich an Bord der Internationalen Raumstation im Stich gelassen.

Die Behauptung, die Musk in einem Interview mit Fox News an der Seite von US-Präsident Donald Trump aufstellte, deutete darauf hin, dass die Biden-Regierung die Astronauten im Stich gelassen habe und dass SpaceX sie schon vor Monaten hätte retten können.

Dieser Vorwurf erregte schnell die Aufmerksamkeit des dänischen Astronauten Andreas Mogensen, einem Veteranen der Europäischen Weltraumorganisation, der Musks Aussage in einem Beitrag auf X als eklatante Lüge bezeichnete. Musk schoss aggressiv zurück und eskalierte den Online-Konflikt.

Andreas Mogensen // Shutterstock

Wilmore und Williams starteten im Juni 2024 an Bord des Starliners von Boeing zur ISS, wo es sich um eine achttägige Testmission handeln sollte. Das Raumschiff hatte jedoch mehrere technische Probleme, darunter Fehlfunktionen des Triebwerks und Heliumlecks, so dass die NASA gezwungen war, es ohne seine Besatzung an der Station angedockt zu lassen.

Seitdem war immer geplant, dass die beiden Astronauten mit der Crew-9-Mission von SpaceX zurückkehren, eine Entscheidung, die lange vor Musks jüngstem Ausbruch getroffen wurde. Der ursprüngliche Zeitplan für ihre Rückkehr war Februar 2025, aber Verzögerungen bei den Vorbereitungen von SpaceX für Crew-10 verschoben sie auf Mitte März.

Trotz Musks Behauptungen gibt es keine öffentlichen Aufzeichnungen darüber, dass SpaceX eine schnellere Alternative für ihre Rückkehr anbietet, und NASA-Beamte haben immer wieder erklärt, dass die Verzögerung logistisch und nicht politisch ist. Vorerst bleiben die beiden Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation und warten auf ihre längst überfällige Rückkehr nach Hause.