Elon Musk verspricht bis zum nächsten Jahr ein vollständig KI-generiertes Spiel

Programmierer, Designer, Künstler? Unsinn, sagt Elon Musk, der behauptet, dass wir sie nicht mehr lange brauchen werden. Mit seinen neu gegründeten xAI Games verspricht Musk, das weltweit erste Videospiel zu veröffentlichen, das vollständig von künstlicher Intelligenz erstellt wurde, ohne dass menschliche Hände beteiligt sind.

Musk, der stark in die KI-Infrastruktur investiert hat (einschließlich des Kaufs von Zehntausenden von NVIDIA-GPUs), sagt, dass sein KI-Modell Grok trainiert und aktualisiert wird, um den gesamten Entwicklungsprozess abzuwickeln, vom Konzept und Design bis hin zum Code und der Gameplay-Mechanik. Es ist eine ehrgeizige und zutiefst umstrittene Vision.

Während KI-Tools bereits in Teilen der modernen Spieleentwicklung eingesetzt werden, stellt die autonome Erstellung eines ganzen Spiels eine ganz neue Grenze dar. Sicher, Grafik und Design könnten für Maschinen bald einfach zu handhaben sein, aber die Balance des Gameplays, die emotionale Resonanz und die Erzählstruktur hängen immer noch stark von der menschlichen Intuition ab.

Ob Musks Projekt zu einer echten Revolution oder nur zu einer weiteren technischen Provokation wird, bleibt abzuwarten.

Wann, glauben Sie, werden wir das erste vollständig KI-gemachte Spiel auf den Markt bringen?