Elon Musk unterstützt Forderungen nach Austritt der USA aus der NATO und den Vereinten Nationen

Elon Musk hat eine Kontroverse ausgelöst, indem er die Idee unterstützte, dass die Vereinigten Staaten die NATO und die Vereinten Nationen verlassen sollten, und damit einem rechten Kommentator zustimmte, der diesen Schritt in einem Beitrag auf X gefordert hatte.

Seine Haltung steht im Einklang mit einem Gesetzentwurf, der kürzlich von republikanischen Abgeordneten eingebracht wurde, die auf einen Austritt aus den Vereinten Nationen drängen und argumentieren, dass die Organisation im Widerspruch zur nationalistischen Agenda der Trump-Regierung steht.

Die Debatte über die Rolle der Vereinigten Staaten in globalen Bündnissen hat sich verschärft, nachdem das Land gemeinsam mit Russland, Weißrussland, Israel und Ungarn gegen eine Resolution der Vereinten Nationen gestimmt hat, in der die russische Invasion in der Ukraine verurteilt wird.

Während die NATO und die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich gegründet wurden, um die globale Stabilität zu fördern, betrachten Kritiker aus Trumps Umfeld sie als veraltete Institutionen, die amerikanische Interessen belasten.

In der Zwischenzeit hat Trump selbst die NATO-Verbündeten unter Druck gesetzt, die Militärausgaben zu erhöhen, und seine Ablehnung der NATO-Bestrebungen der Ukraine hat die Spannungen in Osteuropa angeheizt. Im Moment bleibt abzuwarten, wie weit dieser Vorstoß für den Rückzug gehen wird.