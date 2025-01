Elon Musk und Asmongold befinden sich in einem hitzigen Streit, nachdem der Twitch-Streamer ihn als "Fake-Gamer" bezeichnet hat

HQ

Elon Musks Fähigkeiten als Gamer wurden von der Gaming-Welt stark in Frage gestellt, da Gamer ihn beschuldigten, in Diablo IV und Path of Exile 2 betrogen zu haben. Danach schoss Elon Musk gegen Kritiker zurück, die daran zweifelten, dass er tatsächlich spielte.

Das könnte Sie auch interessieren:



Die Dinge wurden nicht besser, als er sich selbst live streamte, wie er Path of Exile 2 spielte, um die Zweifler zu widerlegen. Während des Streams wiesen mehrere Zuschauer darauf hin, dass Musk viele Anfängerfehler gemacht habe und mit den grundlegenden Mechaniken des Spiels nicht vertraut zu sein scheine. Dies ist besonders bemerkenswert, da Musk behauptet, dass er im Hardcore-Modus aus eigener Kraft Level 97 erreicht hat, was bedeutet, dass es vorbei ist, wenn dein Charakter einmal stirbt. Das macht den Prozess, ein so hohes Niveau zu erreichen, sowohl schwierig als auch zeitaufwändig. Angesichts der Tatsache, dass Elon auch ein sehr beschäftigter Mann ist, ist es vernünftig, sich zu fragen, wie er die Zeit findet, Spiele zu spielen. Viele Spieler argumentieren, dass er möglicherweise Leute zum Zweck des sogenannten "Account-Boostings" eingestellt hat.

Das könnte Sie auch interessieren:



Eine der Personen, die Musk am meisten konfrontierten, war der Streamer Asmongold oder Zack Hoyt, wie er genannt wird. Er ging sogar so weit zu versprechen, dass er mit dem Streaming auf X (ehemals Twitter) beginnen würde, wenn Musk beweisen könnte, dass er seinen Charakter selbst auf 97 gelevelt hat. Seitdem hat Elon Musk niemandem etwas bewiesen, aber auf der anderen Seite hat er Asmongold auf X entfolgt, private Nachrichten zwischen den beiden durchgesickert, das blaue Verifizierungsabzeichen des Streamers von X entfernt und scheint sich nun hauptsächlich darauf zu konzentrieren, ihn mit verschiedenen Anschuldigungen anzugreifen. Musk hat unter anderem erklärt, dass Asmongold gut darin ist, auf Twitch Müll zu reden, aber nicht sehr gut im Spielen von Spielen. Musk hat in inzwischen gelöschten Beiträgen auch behauptet, dass er sein Können bereits bewiesen hat, nicht nur in Path of Exile 2, sondern auch in anderen Spielen, durch Hunderte von Live-Streams.

Wem glauben Sie mehr an das Argument, Elon Musk oder Asmongold?