Musk über die Gefangennahme Maduros: "Ein Sieg für die Welt und eine klare Botschaft an böse Diktatoren überall"

HQ

Elon Musk hat Donald Trump nach der amerikanischen Militäroperation, die zur Festnahme des venezolanischen Führers Nicolás Maduro führte, öffentlich gelobt. Auf seiner Social-Media-Plattform X stellte der Tesla- und SpaceX-CEO den Moment als globalen Wendepunkt dar, gratulierte Trump und beschrieb die Operation als "einen Sieg für die Welt" und als Warnung an das, was er "böse Diktatoren überall" nannte.

Musks Äußerungen erfolgten wenige Stunden nachdem US-Beamte bestätigt hatten, dass amerikanische Streitkräfte am 3. Januar eine schnelle Operation in Venezuela durchgeführt hatten, bei der Maduro und seine Frau Cilia Flores festgenommen wurden. Bilder und Aussagen verbreiteten sich schnell online und riefen starke Reaktionen aus aller Welt hervor.

Über Worte hinaus kündigte Musk auch praktische Unterstützung für die Venezolaner während der Übergangszeit an. Unter Berufung auf einen Beitrag von Starlink, seinem Satelliteninternetunternehmen, sagte Musk, der Dienst werde bis zum 3. Februar kostenloses Hochgeschwindigkeits-Breitband in ganz Venezuela bereitstellen. "Starlink stellt den Menschen in Venezuela bis zum 3. Februar kostenlosen Breitbanddienst zur Verfügung, um die fortgesetzte Konnektivität zu gewährleisten", schrieb er und präsentierte die Entscheidung als Möglichkeit, Bürger in Unsicherheiten zu unterstützen.

Musks Reaktion trägt zur wachsenden internationalen Debatte über die US-Intervention und deren Auswirkungen auf Venezuelas Zukunft bei. Während Washington signalisiert, dass es vorübergehend einen politischen Übergang überwachen wird ("Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, angemessenen und umsichtigen Übergang durchführen können", sagte Trump heute), prägen Persönlichkeiten wie Musk die globale Erzählung und stellen die Gefangennahme Maduros nicht nur als geopolitisches Ereignis, sondern als entscheidenden Moment mit weltweiten Konsequenzen dar.

Einige Widersprüche

Es ist jedoch erwähnenswert, dass es einige Widersprüche in Musks jüngsten Äußerungen gibt. Wie im untenstehenden Beitrag hervorgehoben, sagte Elon Musk im Februar 2025: "Amerika sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, anstatt überall auf einen Regimewechsel zu drängen." Weniger als ein Jahr später, im Januar 2026, schlug Musk einen ganz anderen Ton an, gratulierte Präsident Trump und bezeichnete die Operation als "einen Sieg für die Welt" und "eine klare Botschaft an böse Diktatoren überall." Weitere Details im untenstehenden Video...