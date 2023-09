Elon Musk stürmte CD Projekt Red mit einer Steinschlosspistole, um einen Cameo-Auftritt in Cyberpunk 2077 zu fordern

HQ

Stell dir vor, du wärst der reichste, aber unsympathischste Mann auf dem Planeten. Elon Musk beweist einmal mehr, wie verzweifelt er ist, der Tony Stark unserer Welt zu sein, mit all den Mitteln, aber ohne das Charisma. Aus seiner Biografie ist eine neue Geschichte aufgetaucht, in der der Milliardär eine Aufnahmesession mit CD Projekt Red und Grimes abstürzte, als die Künstlerin Dialoge für ihre Rolle in Cyberpunk 2077 aufnahm.

In der Biografie heißt es, dass Musk, als Grimes für Popstar Lizzy Wizzy aufnahm, mit einer Steinschlosspistole auftauchte und behauptete, er sei "bewaffnet, aber nicht gefährlich"."Die Studiojungs schwitzten", sagte Grimes. Musk wollte einen Cameo-Auftritt im Spiel, und die Entwickler gaben nach. Musk behauptete, dass die kybernetischen Implantate, die im Spiel verwendet wurden, seinen Plänen für Neuralink ähnelten.

Musk hat eine unglaublich kleine Rolle im Spiel, nur ein NPC ähnelt ihm. Grimes hat natürlich eine größere Präsenz bekommen, aber beide bleiben im Vergleich zur Hauptgeschichte von V an der Seitenlinie.