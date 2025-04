Elon Musk stirbt an Tutorial-Chef in bizarrem Path of Exile 2 Livestream Er versuchte zu beweisen, wie gut die Starlink-Verbindung in 10.000 Fuß Höhe war.

HQ Vor einiger Zeit behauptete Elon Musk, zu den besten Path of Exile 2 Spielern der Welt zu gehören, aber es bedurfte nicht langer Nachforschungen, bis er schließlich zugab, dass sein Konto "geboostet" ist, was bedeutet, dass andere es aktiv nutzen und er daher nicht über die Fähigkeiten verfügt, die er angeblich hatte. Aber Musk ist eindeutig noch nicht fertig, Path of Exile 2 als PR-Tool zu verwenden. Kürzlich versuchte er zu demonstrieren, wie gut die Starlink-Internetverbindung ist, indem er das Spiel spielte und in seinem Privatflugzeug in 10.000 Fuß Höhe live streamte. Dies führte zu einer fast zweistündigen Farce eines Livestreams, bei der Musk links und rechts verspottet wurde und verzweifelt versuchte, die Nutzer auf Schritt und Tritt zu blockieren. Er sprach kaum, sondern saß fast die gesamte Sendung schweigend da, während der er dem Tutorial-Chef des Spiels zum Opfer fiel. Er spielte auch im Permadeath-Modus, so dass er mehrmals neue Charaktere erstellen musste: Dadurch beendete Musk auch den Livestream inmitten eines Meeres von spöttischen Nachrichten von Leuten, die seine Behauptung, ein sogenannter "guter Gamer" zu sein, für schlichtweg unwahr halten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist die gesamte Übertragung noch auf X verfügbar.