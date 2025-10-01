Elon Musk stellt Grokipedia vor, um Wikipedia herauszufordern

HQ

Elon Musk vergeht selten lange, ohne ein neues Projekt vorzustellen. Jetzt hat er Pläne für Grokipedia enthüllt, eine neue Open-Source-Plattform, die von seiner Firma xAI entwickelt wurde und mit Wikipedia konkurrieren soll. Das Projekt würde vom Grok-Chatbot unterstützt und wird als genauerer und zuverlässigerer Wissensspeicher mit KI-Funktionen präsentiert, die darauf ausgelegt sind, Fehler automatisch zu korrigieren und Inhalte zu verfeinern. Musk beschrieb es als ein bedeutendes Upgrade gegenüber der bestehenden Website, lud Mitwirkende ein, sich an den Bemühungen zu beteiligen, und versprach uneingeschränkten öffentlichen Zugang. Die Ankündigung setzt seine Kritik an den redaktionellen Praktiken von Wikipedia fort, die er und einige Tech-Verbündete als voreingenommen ansehen. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!