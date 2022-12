Elon Musk startet eine Umfrage über den Rücktritt von Twitter

HQ

Gestern hatte der geniale Internet-Troll Elon Musk wieder einen schlechten Tag auf Twitter, wie vom Twitter-Support enthüllt wurde, dass man "Werbung für bestimmte Social-Media-Plattformen auf Twitter" nicht mehr machen kann, spezieller; "Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr und Post".

Als Musk vor einigen Monaten Twitter übernahm, versprach er, die Redefreiheit zu erhöhen, aber seitdem hat er Journalisten verboten, es den Menschen in der Ukraine erschwert, den Dienst zu nutzen, und es jetzt zu einer verbotenen Straftat gemacht, den Leuten zu sagen, ob man anderswo verfügbar ist. Obwohl dies in den aufregendsten Minuten des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gepostet wurde, wahrscheinlich um ihm weniger Aufmerksamkeit in den Medien zu verschaffen, wurde es immer noch heftig kritisiert.

Dies führte dazu, dass Musk selbst eine Umfrage startete und fragte, ob er "als Chef von Twitter zurücktreten" sollte, und fügte hinzu, dass er "sich an die Ergebnisse halten wird". Als die Ja-Seite schnell an Fahrt gewann (und im Moment immer noch einen komfortablen Vorsprung hat), teilte Musk einen Tweet, in dem er sagte: "Sei vorsichtig, was du willst, da du es bekommen könntest".

Glauben Sie, dass Musk sein Versprechen der Meinungsfreiheit für Twitter eingelöst hat und sollte er als dessen Führer zurücktreten?