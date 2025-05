Elon Musk soll Drogen konsumiert haben, als er Trump beriet

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Den neuesten Behauptungen zufolge konsumierte Elon Musk während seiner Tätigkeit als enger Berater von US-Präsident Donald Trump einen starken Drogenkonsum, einschließlich täglicher Ketamin- und Psychedelika, so Quellen gegenüber der New York Times.

Diese Quellen deuten darauf hin, dass sein Konsum zunahm, als er an politischem Einfluss gewann, was zu gesundheitlichen Problemen und unberechenbarem Verhalten führte. Musks Drogenkonsum fand Berichten zufolge trotz strenger Arbeitsplatzrichtlinien und seiner einzigartigen Rolle in der Regierung statt. Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen.