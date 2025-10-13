Elon Musk schnappt sich Nvidia-Talente für sein vollständig KI-generiertes Spiel

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Elon Musks KI-Startup xAI in aller Stille ein Team von Ex-Nvidia-Spezialisten zusammenstellt, um die Erstellung von "Weltmodellen" zu beschleunigen, d. h. fortschrittlichen Systemen, die in der Lage sind, virtuelle Umgebungen zu verstehen und zu entwerfen.

Zu den Neueinstellungen, die von der Financial Times enthüllt wurden, gehören die Nvidia-Forscher Zeeshan Patel und Ethan He, beide Veteranen in der KI-Simulation, was einen echten Fortschritt auf dem Weg zu Musks nächstem großen Sprung signalisiert: ein vollständig KI-generiertes Videospiel, das ohne menschliches Eingreifen entwickelt wurde.



Weltmodelle gehen über sprachbasierte Systeme wie ChatGPT oder Grok hinaus und verwenden visuelle und robotische Daten, um in Echtzeit zu lernen, wie sich Objekte verhalten – die gleiche Technologie, die eines Tages autonome Fahrzeuge und Roboter antreiben könnte.

Und während die Gaming-Branche skeptisch bleibt, zeigen Musks aggressive Einstellungswelle (und die jüngsten Upgrades von xAI bei der Bild- und Videogenerierung), dass er es ernst meint, KI in unbekanntes Terrain zu drängen. Was halten Sie von Musks neuestem Projekt? Gut oder schlecht?