Elon Musk schlägt nach einer Strafe von 120 Millionen Euro in Brüssel gegen X scharf zu: "Die EU sollte abgeschafft werden"

Wie wir gestern berichtet haben, hat Brüssel eine Geldstrafe von X 120 Millionen Euro für Verstöße gegen wichtige Transparenz- und Datenzugriffsregeln im Rahmen des Digital Services Act verhängt – die bedeutendste Durchsetzungsmaßnahme seit Inkrafttreten des Gesetzes.

Die Regulierungsbehörden kamen zu dem Schluss, dass das kostenpflichtige Verifizierungssystem von X Nutzer in die Irre führte, die Anzeigenbibliothek keine grundlegende Offenlegung bot und die Datenzugriffswerkzeuge nicht den Anforderungen zur Unterstützung von Forschung und Aufsicht entsprachen. All das führte natürlich zur Geldstrafe von 120 Millionen Euro.

Nun hat Elon Musk reagiert, fordert die Abschaffung der Europäischen Union und stellt die Strafe als regulatorische Übermaßnahme dar. "Die EU sollte abgeschafft und die Souveränität den einzelnen Ländern zurückgegeben werden, damit Regierungen ihr Volk besser vertreten können", sagte Herr Musk auf seiner Social-Media-Plattform. Was halten Sie von seinen neuesten Bemerkungen?