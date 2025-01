Elon Musk schießt zurück gegen Kritiker, die daran zweifeln, dass er spielt

HQ

Elon Musk steht erneut unter Beobachtung, diesmal wegen seines angeblichen Gameplays in Path of Exile 2 und Diablo 4. Viele Gamer, darunter prominente Streamer, haben Zweifel daran geäußert, ob Musk wirklich hinter dem beeindruckenden Gameplay steckt, das unter seinem Namen zu sehen ist. Nun reagierte der Milliardär kürzlich mit Ironie auf diese Vorwürfe und verwies auf einen "chinesischen Spieler", der angeblich dabei geholfen haben soll, sein Konto aufzuleveln, und nannte ihn scherzhaft "Yilongma". Diese ironische Reaktion, die in einem Beitrag auf X geteilt wurde, trug wenig zur Klärung der Situation bei und hat vielleicht sogar noch mehr Skepsis geschürt. Während einige Fans Musk weiterhin für seine Fähigkeiten loben, haben andere, wie der Streamer Quin69, ihn offen beschuldigt, einen angeheuerten Spieler zu benutzen, um seinen Fortschritt zu steigern. Während Musk sich mit Plänen für ein KI-gestütztes Gaming-Studio in die Gaming-Welt wagt, bleibt die Frage: Ist der Tech-Mogul wirklich derjenige hinter dem Controller?

