Elon Musk nennt Jimmy Kimmel "ekelhaft" wegen Charlie Kirks Äußerungen

Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Gleichzeitig hat Elon Musk Jimmy Kimmel nach den umstrittenen Kommentaren des Moderators über Charlie Kirk öffentlich kritisiert und ihn in den sozialen Medien als "ekelhaft" bezeichnet. Der Tesla-CEO teilte einen Clip mit Kimmels Äußerungen über die MAGA-Bewegung und Kirks Tod und verstärkte damit die Debatte online. Musks Antwort kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kimmels Show von großen Sendern suspendiert und zurückgewiesen wird. Der Beitrag gewann schnell an Zugkraft und befeuerte Diskussionen über politische Kommentare im Late-Night-Fernsehen und deren breitere soziale Auswirkungen. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!