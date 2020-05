Elon Musk möchte Minecraft in Tesla-Autos integrieren

Elon Musk ist der Geschäftsführer des Automobilherstellers Tesla und er ist als Fan von experimentellen Zukunftstechnologien bekannt. In der Vergangenheit hat er zum Beispiel daran gearbeitet, seinen Produkten eine integrierte Videospielfunktion hinzuzufügen. 2019 wurde in diesem Zuge eine besondere Version von Cuphead in bestimmten Tesla-Autos umgesetzt und das gleiche versucht der kreative Kopf nun erneut - und zwar mit Minecraft.

Der Plan sieht vor, eine Multiplayer-Version des Titels in die teuren Luxusautos zu packen, allerdings ist noch nicht bekannt, wie genau das funktionieren soll. Musk hat auch eine Idee für ein Spiel im Stile von Pokémon Go, das mit der realen Welt interagieren würde, während man sicher durch die Gegend fährt. Wir finden, dass sich Autofahrer während der Fahrt auf den Straßenverkehr konzentrieren sollten, also fahrt bitte vorsichtig und gebt auf euch und andere Acht.