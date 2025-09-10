Elon Musk könnte bald seinen Titel als reichster Mensch der Welt an diesen Mann verlieren

HQ

Elon Musks Herrschaft als reichster Mensch der Welt ist in Gefahr, da Oracle-Mitbegründer Larry Ellison nach einem dramatischen Anstieg seines Vermögens immer näher rückt, so der Bloomberg Billionaires Index. Die Aktie von Oracle stieg nach starken Gewinnen in Verbindung mit der boomenden KI-Nachfrage, was Ellisons Vermögen stark in die Höhe trieb und ihn fast gleichauf mit Musk brachte. Das Unternehmen sicherte sich mehrere Großaufträge und hat sich als wichtiger Akteur im Bereich von Cloud-Diensten für künstliche Intelligenz positioniert. Wenn das Momentum über den Handelstag anhält, könnte Ellison Musk überholen und einen der bedeutendsten Vermögenszuwächse an einem Tag markieren, der jemals verzeichnet wurde. Wenn Sie sich den Bericht des Bloomberg Billionaires Index ansehen möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!