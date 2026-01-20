Elon Musk klagt auf 3500-fache der Kapitalrendite

HQ

In einer Klage, die nur in Amerika stattfinden kann, und nur wenn man Milliardär ist, verklagt Elon Musk OpenAI wegen Betrugs und behauptet, das Unternehmen habe auf den von ihm investierten Nonprofit-Rahmen verzichtet, und trotz einer Investition von 38 Millionen Dollar, einer kleinen Summe für einen Mann, der auf etwa 700 Milliarden Dollar geschätzt wird, er fordert bis zu 134 Milliarden Dollar Entschädigung, ein wahnsinniger Betrag für die meisten Menschen, aber da das Unternehmen derzeit auf etwa 500 Milliarden Dollar Wert hat und Musk 2015 einen sehr großen Teil der Gründung mitgetragen hat, sind diese Zahlen nicht einmal unrealistisch.

Noch verrückter ist, dass die volle Schadensersatzforderung Musk eine 3500-fache Rendite auf seine Investition bringen würde.

Die Berechnungen von C.P. Wazzan, die von Bloomberg erworben wurden, und werden durch die offizielle Gerichtsakte von Musk gestützt, in der er auch Microsoft verklagt, das je nach Bewertung und Berechnungsmethode bis zu 25 Milliarden Dollar verdient hat. Es ist wichtig zu beachten, dass C.P. Wazzan von Musk als Sachverständiger eingesetzt wird und nicht als unabhängiger externer Experte betrachtet werden darf.

Musk behauptet, dass ihm die "unrechtmäßigen Gewinne" zustehen, die OpenAI durch seine Investition erzielt hat und nicht nur Geld, sondern auch Geschäftsberatung und Einblicke in das Upscaling erzielt hat – etwas, das für moderne IT-Dienstleistungen bestreitbar wichtig und wertvoll ist.

Während Microsoft geschwiegen hat, hat OpenAI in öffentlichen Erklärungen die Klage als Belästigung und unbegründet bezeichnet. Obwohl zum Zeitpunkt des Schreibens nicht belegt, haben mehrere Nachrichtenagenturen einen unbekannten Microsoft-Anwalt zitiert, der behauptet, es gebe keine Beweise dafür, dass das Unternehmen OpenAI unterstützt.

Der Prozess beginnt im April, sofern alles nach Plan läuft, und kann ziemlich kostspielig werden, da Musk behauptet, er habe nicht nur Start-up-Hilfe, Beratung und Rekrutierung bereitgestellt, sondern auch Kontakte, und allein seine Finanzierung habe 60 % der ursprünglichen Finanzierung des Unternehmens ausgemacht.