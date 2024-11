Elon Musk ist gerade der beste Diablo IV Spieler der Welt geworden.

HQ

Trotz eines Terminkalenders, der wahrscheinlich vollgepackt ist mit Aktivitäten, die mit den drei großen Unternehmen des exzentrischen Unternehmers – X, SpaceX und Tesla – verbunden sind, findet Elon Musk immer noch Zeit zum Entspannen und Spielen. Anscheinend ist eines seiner größten Interessen im Moment das Töten von Dämonen in Diablo IV, was er kürzlich in einem Beitrag auf X geteilt hat, in dem er stolz zeigt, dass er die Grube des Handwerkers in weniger als zwei Minuten abgeschlossen hat.

Diese Leistung ist nicht nur beeindruckend, sondern macht ihn derzeit auch zum besten Diablo IV Spieler der Welt. Wie er es schafft, die Zeit dafür zu finden, sei dahingestellt.

Was ist deine schönste Zeit in Artificier's Pit?