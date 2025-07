Elon Musk kündigt eigene Partei an, um Trump und das Zweiparteiensystem herauszufordern

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Elon Musk hat am Samstag die Gründung einer neuen politischen Partei namens America Party angekündigt, die sich direkt gegen das kürzlich unterzeichnete Steuergesetz von Präsident Donald Trump wendet (mehr über ihren Streit erfahren Sie hier).

Elon Musk über X: "Um den Faktor 2 zu 1, du willst eine neue politische Partei und du sollst sie haben! Wenn es darum geht, unser Land mit Verschwendung und Bestechung in den Bankrott zu treiben, leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie. Heute wird die America Party gegründet, um euch eure Freiheit zurückzugeben."

Musk kritisierte, dass das Gesetz die finanzielle Stabilität des Landes gefährde, und versprach, Kandidaten zu unterstützen, die die Steuermaßnahmen ablehnen. Der Schritt belastet Musks komplizierte Beziehung zu Trump weiter und wirft Fragen über die Auswirkungen auf die bevorstehenden Wahlen auf.