Elon Musk gibt an, dass er die Übernahme von Twitter im Wert von 44 Milliarden US-Dollar nur durchgeführt hat, weil er es musste

HQ

Die ganze Elon Musk-Twitter-Tortur war eine wilde. Von der ursprünglichen Ankündigung, dass der Milliardär die Social-Media-Plattform für 44 Milliarden US-Dollar erwerben würde, über seine Versuche, sich aus dem Deal zurückzuziehen, bis hin zum Abschluss des Deals und dann den verschiedenen (und oft widersprüchlichen) Entscheidungen, die er im Rahmen seiner Führung für diese neue Ära von Twitter getroffen hat. Es war, gelinde gesagt, eine Reise.

Und Musk ist sich dessen bewusst, denn in einem kürzlichen Interview mit der BBC enthüllte der Milliardär, dass er die massive Transaktion nur abgeschlossen hat, weil ein Richter ihn zwingen wollte, sie durchzuziehen. Darüber hinaus verteidigt Musk sogar seine Herangehensweise an den Betrieb der Social-Media-Plattform und erklärte, dass "dies keine Art von Party war".

Er geht weiter und merkt an, dass die Arbeitsbelastung ziemlich groß war und dass es oft bedeutet, dass er auf einem Sofa in der Bibliothek des Twitter-Hauptquartiers schläft, und dass, obwohl die Dinge in letzter Zeit " einigermaßen gut" gelaufen sind, er sich bewusst ist, dass sein Muster des Twitterns ihn oft in heißes Wasser bringt.

"Habe ich mir mehrmals mit Tweets in den Fuß geschossen? Ja. Ich denke, ich sollte nicht nach 3 Uhr morgens twittern."

Musk ging sogar ein wenig auf die Finanzen von Twitter ein und erklärte, dass die Plattform nach der Übernahme " ungefähr ausgeglichen" sei und dass der Prozess, die Belegschaft um 80% von 8.000 Mitarbeitern auf rund 1.500 zu reduzieren, nicht einfach gewesen sei.

Was denken Sie über Twitter, seit Musk den Social-Media-Giganten übernommen hat?