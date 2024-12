Elon Musk fordert Ende der Spenden an Wikipedia wegen DEI-Initiativen

HQ

Der exzentrischste Milliardär der Welt setzt seine Kampagne gegen Wikipedia fort, eine Seite, die er in der Vergangenheit mehrfach kritisiert hat und die er nun erneut angreift, weil sie Gelder für sogenannte DEI-Initiativen verwendet. Musk behauptet, dass fast 30 % des Jahresbudgets von Wikipedia dafür verwendet werden, und fordert nun seine Follower auf X auf, kein Geld mehr an die Enzyklopädie zu spenden, bis das Gleichgewicht unter den Redakteuren wiederhergestellt ist.

Musk hat zuvor seine Unzufriedenheit mit Wikipedia zum Ausdruck gebracht. Letztes Jahr bot er an, eine Milliarde Dollar zu spenden, wenn sie ihren Namen in Dickipedia ändern würden, was eine Reaktion auf seine Ansicht war, dass die Seite zu wach geworden sei. In einem aktuellen Beitrag auf X gibt Musk an, dass dieses Angebot immer noch besteht.

Der Gründer von Wikipedia, Jimmy Wales, hat zuvor die Richtlinien der Plattform verteidigt und die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion betont, um eine neutrale und umfassende Enzyklopädie zu gewährleisten.