Elon Musk erwägt Schließung von X in Europa

HQ

Die Frustration bei X und Musk wächst, da es immer schwieriger wird, die europäischen Vorschriften für digitale Informationen und Werbung einzuhalten. Etwas, bei dem sich Musk laut einem Bericht von Business Insider nun fragt, ob es sich überhaupt lohnt, weiterhin in der EU tätig zu sein, denn so wie Threads derzeit Nutzer in Europa daran hindert, den Dienst zu nutzen, könnte X in naher Zukunft gezwungen sein, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Das Problem beruht auf der Tatsache, dass X die vom DSA geforderten Kriterien in Bezug auf transparente Moderation und das Blockieren von abgefüllten, irreführenden oder direkt schädlichen Informationen nicht erfüllt. Dieses Problem ist mit dem russischen Invasionskrieg in der Ukraine und dem anhaltenden Konflikt zwischen Israel und den Terroristen der Hamas immer deutlicher geworden. Business Insider versuchte, X oder Musk für einen Kommentar zu kontaktieren, erhielt aber nie eine Antwort.

Musk selbst reagierte auf den Beitrag in einem Kommentar auf X, in dem er alle Behauptungen zurückwies und Business Insider vorwarf, kein echtes Magazin zu sein.