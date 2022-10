Elon Musk besitzt jetzt Twitter

HQ

Es war eine lange und beschwerliche Reise, aber jetzt berichten mehrere Medien, darunter CNBC, auf der ganzen Welt, dass Elon Musks Kauf von Twitter abgeschlossen ist, mit einem Preisschild, das bei 44 Milliarden Dollar landete. Der exzentrische Milliardär hat bereits damit begonnen, das Haus zu putzen und soll Twitters CEO Parag Agrawal und ebenso den CFO Ned Segal sofort entlassen haben, die beide zu dieser Zeit im Twitter-Hauptquartier waren und später vom Sicherheitsdienst eskortiert wurden. Politikdirektor Vijaya Gadde und General Counsel Sean Edgett sollen ebenfalls zu denen gehören, die entlassen wurden. Alle von ihnen haben jedoch ziemlich fette Abfindungspakete erhalten, so dass Agrawal und die anderen, die entlassen wurden, wahrscheinlich keine Härten treffen werden.

Zunächst wird Elon Musk der neue CEO sein und er plant mehrere grundlegende Änderungen an der Plattform, insbesondere in Bezug darauf, was Benutzer posten können und was nicht. Er beabsichtigt auch, mehrere lebenslange Sperren von Twitter aufzuheben.

Glaubst du, dass Elon Twitter zu einem besseren und offeneren Ort machen wird?