Elmos Twitter/X-Account gehackt und teilt rassistische/antisemitische Beiträge

Ein Hacker verschaffte sich Zugang zu Elmos verifiziertem Konto auf X (ehemals Twitter) und veröffentlichte über das Konto eine Reihe von antisemitischen und rassistischen Äußerungen.

Der X/Twitter-Account von Elmo hat mehr als 600.000 Follower. Die Posts griffen auch Donald Trump an und forderten die Freigabe der Epstein-Akten, bei denen es sich um Dokumente handelt, die sich angeblich auf die Kunden von Jeffrey Epstein beziehen, die in den Sexhandel und die Ausbeutung verwickelt sind, die jetzt berüchtigt mit dem Finanzier in Verbindung gebracht werden.

"Elmos X-Konto wurde heute von einem unbekannten Hacker kompromittiert, der ekelhafte Nachrichten gepostet hat, darunter antisemitische und rassistische Posts", sagte eine Sprecherin von Sesame Workshop, der Organisation hinter der Sesamstraße (via The New York Times). "Wir arbeiten daran, die volle Kontrolle über das Konto wiederherzustellen."

Es scheint, dass zum Zeitpunkt des Schreibens die Kontrolle wiederhergestellt wurde, da die hasserfüllten Beiträge gelöscht wurden. Vertreter von X haben noch nicht geantwortet.