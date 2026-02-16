Ellies Synchronsprecherin liebt die The Last of Us-Reihe, hat aber genug von toxischen Fans

HQ

Wie bei der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II gab es bei der Premiere der zweiten Staffel der TV-Serie hitzige Emotionen. Dies lag teilweise an bestimmten Ereignissen, aber auch an anderen Gründen (wie der Kritik an der Schauspielerin Bella Ramsey in der Rolle der Ellie). Jetzt hat sich jemand geäußert, der Ellies Abenteuer besser kennt als die meisten: Ashley Johnson.

Sie spielt Ellie in den Videospielen und teilt nun ihre Gedanken dazu in einem Interview mit The Direct. Sie scheint mit der TV-Serienadaption sehr zufrieden zu sein, ist aber nicht immer so zufrieden mit den Fans:

"Ich habe das Gefühl, dass bei The Last of Us die Leute diese Geschichte wirklich lieben, mich eingeschlossen, und es sind sehr, sehr leidenschaftliche Fans. Und manchmal fühlt sich diese Leidenschaft wirklich großartig an, manchmal fühlt sie sich nicht großartig an."

Sie scheint die TV-Serie auch sehr zu mögen und sagt, dass sie The Last of Us unabhängig vom Medium liebt und stolz darauf ist, an der Gestaltung des Universums beteiligt gewesen zu sein:

"Aber es kann manchmal schwer sein, wenn man diese Dinge macht, und auf deiner Seite brennt man leidenschaftlich und begeistert davon, und hoffentlich können sich diese beiden Dinge treffen. Manchmal auch nicht. Und das ist schwer, denn ich meine, immer wenn man an etwas arbeitet, möchte man, dass es den Leuten gefällt, und man möchte, dass die Leute es genauso lieben wie man selbst. Aber ich liebe 'The Last of Us' in jeder Form, und ich bin so glücklich, dass ich Teil dieser Geschichte sein darf."

Wir wissen nicht, wann die dritte Staffel erscheinen wird, aber es wurde bestätigt, dass sie sich auf die Geschichte von Abby konzentrieren wird, gespielt von Kaitlyn Dever. Der Schöpfer des Spiels, Neil Druckmann, wird künftig nicht mehr so sehr involviert sein, und es wird darüber gesprochen, dass dies die letzte Staffel sein könnte.