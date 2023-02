Ellie von HBO's The Last of Us beim Gitarrespielen auf Youtube

HQ

In Naughty Dog's The Last of Us Spielen spielt Ellie hin und wieder Gitarre, und das ist eines der Themen in den Spielen. Die HBO-Serie The Last of Us ist derzeit auf HBO Max zu sehen, daher ist es nur passend, dass die Schauspielerin von Ellie aus der TV-Serie auch weiß, wie man Gitarre spielt.

Bevor Bella Ramsey als Ellie bekannt wurde, spielte sie Gitarre auf Youtube. Das Instrument sieht sogar aus wie das, das wir aus den Spielen kennen und lieben. Eine gute Vermutung wäre, Ellie in Zukunft im Fernsehen Gitarre spielen zu sehen und zu hören, also machen Sie sich auch bereit, indem Sie Bella Ramsey auf Youtube Gitarre spielen hören.

Sie können unsere Rezension über die erste Staffel von HBOs The Last of Us hier lesen.