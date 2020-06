Ellie Edition und Presse-Kit von The Last of Us: Part II ausgepackt

Gestern war die Premiere eines der wichtigsten Spiele des Jahres - The Last of Us: Part II von Naughty Dog. In seiner Rezension hat Stefan bereits genügend Worte über das Spiel verloren, doch was in solch einem Artikel üblicherweise keinen Platz bekommt, ist wie viel Spaß es macht, ein lang erwartetes physisches Spiel endlich aus der Verpackung zu holen. Das konnten verschiedene Redakteure des Gamereactor-Netzwerks die letzten Tage fleißig nachholen, als ihre privaten Kopien des Spiels endlich eintrudelten. Im nachfolgenden Unboxing-Video seht ihr die Inhalte unses Pressepakets, das uns Sony zur Verfügung gestellt hat:

Unsere polnischen Gamereactor-Kollegen können das toppen, denn sie wurden gestern von einem Kurier besucht. Zur Veröffentlichung des Spiels hat ihnen Sony freundlicherweise eine der heißbegehrten Ellie-Editionen zukommen lassen, was sie in einer kleinen Bilderreihe für euch festgehalten haben. Die streng limitierte Spezialedition punktet mit einem funktionsfähigen Rucksack (der wie Ellies Rucksack im Spiel aussieht), sowie mit einer 12-Zoll-großen Figur der Titelheldin. Der digitale Inhalt der Digital Deluxe Edition ist ebenfalls dabei und ein paar Überraschungen für die PS4 (ein dynamisches Thema, einige Avatar-Bilder) gibt es auch. Ansonsten entdecken wir im Paket noch das Hauptspiel in einem schicken Steelbook, Armbänder, Patches, Stifte und Aufkleber. Der Soundtrack auf Vinyl und ein Mini-Artbook von Dark Horse, sowie einige Lithographien runden das dicke Paket ab. Scheut euch nur mal dieses strahlende Gesicht an: