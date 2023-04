Ellie bekommt HBO-T-Shirts im neuesten The Last of Us: Part I-Update

HQ

Wir haben erst kürzlich über das neueste Update für The Last of Us: Part I auf dem PC berichtet, aber jetzt wurde auch die PlayStation 5-Edition des Spiels aktualisiert, um nicht nur eine Reihe von Fehlern und Problemen zu beheben, sondern auch einige neue kosmetische Optionen für Ellie hinzuzufügen.

Diese kleine Ergänzung des Spiels ermöglicht es Ellie, jetzt ein paar HBO-T-Shirts zu tragen, von denen eines The Wire und ein anderes für Mortal Kombat 2 gewidmet ist - wie jeder, der die Show gesehen hat, wissen wird, dass Ellie hier Interesse an NetherRealms Kampftitel bekundet, obwohl das eigentliche Spiel einen Verweis auf einen fiktiven Titel namens The Turning statt.

Was den Rest der Fehlerbehebungen und Verbesserungen betrifft, so findet ihr die vollständige Patchnotes-Liste hier, um zu sehen, ob ein Problem, das euer The Last of Us: Part I-Erlebnis auf PS5 geplagt hat, beseitigt wurde.