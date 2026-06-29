Elle: Staffel 1

Seien wir ehrlich: Muss diese Serie wirklich existieren? Es mag wie ein ziemlich direkter und fast konfrontativer Start einer Rezension erscheinen, aber es ist die Wahrheit. Es sind nun 23 Jahre vergangen, seit der zweite Legally Blonde-Film debütierte, und aus welchem Grund auch immer – zweifellos eine Erweiterung von Hollywoods Beharren darauf, alles neu zu starten, was einst einen kleinen kommerziellen Wert hatte – erwacht die größere Serie wieder zum Leben. Reese Witherspoon erkundet eine Rückkehr als berühmter Anwalt Elle Woods in einem dritten Hauptfilm, während wir in einer Prequel-Serie, die einfach Elle heißt, einen weiteren Einblick in die Teenagerjahre der Figur bekommen. Also, brauchen wir wirklich eine Prequel-Serie basierend auf Legally Blonde?

Meine sofortige Antwort ist nein, wir brauchen diese Serie nicht. Ich finde, das unterstreicht teilweise den völligen Mangel an Ehrgeiz von Hollywood und Streamern, die verzweifelt auf einen Sieg aus sind, aber gleichzeitig, nachdem ich Staffel 1 von Elle gesehen habe, kann ich auch nicht anders, als zuzugeben... Es funktioniert irgendwie.

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Zugegeben, worüber wir mit Elle sprechen, ist eine sehr traditionelle moderne Teenie-Dramaserie. Wenn Sie Riverdale oder eine dieser anderen amerikanischen Teenager-Dramaserien gesehen haben, die das Highschool-Leben so darstellen, dass Ihre Erinnerung an eine solche Zeit fast fremd wirkt, dann wissen Sie auch, was Sie von Elle erwarten können. Wir sprechen von Schülern, die von Schauspielern dargestellt werden, die eindeutig Mitte 20 sind, es gibt Handlungsstränge, die unglaublich unwahrscheinlich und extravagant sind und meist Korruption an der Schule beinhalten, es gibt peinliche Romanzen und Liebesdreiecke, und alles vereint in einem Coming-of-Age-Bogen, bei dem der Protagonist wächst und zu einer vollständigeren Person wird. Noch einmal: Elle schreibt das Buch nicht um und versucht nicht wirklich, etwas anders zu machen, aber die Formel hat sich bisher als erfolgreich erwiesen, sodass man verstehen kann, warum.

Was diese Serie tut, ist, ein paar sehr kleine Lücken aus der größeren Legally Blonde-Geschichte zu füllen. Warum möchte Elle ein erfolgreicher Anwalt werden? Woher kommt die Besessenheit von allem, was rosa ist? Wie kam ihr Hund Bruiser in ihr Leben? Wir bekommen Antworten auf all diese Fragen, die du noch nicht gestellt hast, was wohl eine interessante Möglichkeit ist, eine Grundlage zu schaffen, die die Leute für Legally Blonde 3 begeistert, falls das irgendwann passiert.

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Wie Sie wahrscheinlich merken, findet der Teil von mir, der die überwältigende Anzahl unnötiger Spin-offs, Prequels oder Fortsetzungen leid ist, die Existenz von Elle ebenso uninteressant. Aber wenn man über die Verbindungen zu Legally Blonde hinwegsieht und Elle einfach als einfache Teenie-Dramaserie betrachtet, hält sie tatsächlich recht gut stand. Lexi Minetree ist in der Hauptrolle fantastisch und spielt eine so effektive und charismatische jüngere Version von Elle, dass sie Witherspoon Konkurrenz macht. Das Thema, der Stil, die kreativen Entscheidungen – alles ist von höchster Qualität, und obwohl die Filme manchmal etwas zu spritzig wirken können, schafft es durch die Anspielung Elle in Seattle eine gute Balance zwischen dem knallpinken und kalifornischen Flair und der regnerischen, schruppigen Ästhetik des amerikanischen Nordwestens. Es ist ein effektives Gleichgewicht, das Elle weniger aufdringlich und besser verdaulich wirken lässt.

Es ist immer noch übersät mit den Problemen der ersten Welt in Los Angeles, wo wir Elle und ihre Familie sehen, die 'vom Pech haben', aber trotzdem in einer Villa leben, Designerkleidung tragen und irgendwie ein gewisses Mitleid erwarten. Es wird schwierig, sich mit Figuren mit solch unehrlichen Schwächen zu verbinden, und das andere Problem ist, wie sich das dann auf die Charakterentwicklung der weniger überzeugenden Stars auswirkt. Die größere Besetzung hinterlässt einen winzigeren Eindruck, und eigentlich dreht sich diese Serie ganz darum, dass Minetree ihre Fähigkeiten als unaufhaltsame und unerschütterliche Kraft für alles Gerechte und Freundliche zeigt. Wie ich schon erwähnt habe, wäre es ohne die grauen Himmel von Seattle für über fünf Stunden Fernsehen etwas zu viel.

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Alles in allem finden wir bei Elle also eine Serie, die aus Sicht eines Nebendarstellers nicht gerade viel bietet, Probleme und narrative Herausforderungen hat, die eher hohl und unwichtig wirken, letztlich auf einer Prämisse basiert, die nie hätte existieren müssen, und doch dank der intensiven Energie und Ausstrahlung ihres Hauptdarstellers, Es ist tatsächlich ein ziemlich unterhaltsamer Zuschauer. Ja, ich weiß, das klingt unglaublich heuchlerisch, aber es ist die Wahrheit. Wenn dir solche Serien nicht gefallen oder du Legally Blonde noch nie gesehen hast, dann wird dir Elle nicht viel bringen. Wenn du mindestens eines dieser Kriterien ankreuzt, wird es zwar kein wirklich besonderes Beispiel für Fernsehen sein, aber es reicht wahrscheinlich aus, um dich bis zum Abspann der letzten Folge zu unterhalten. Wenn das letztlich alles ist, was wir von Elle bekommen, werde ich nicht viel betrauern, aber ich werde Minetree in Zukunft im Auge behalten, denn sie scheint definitiv jemand zu sein, den man im Auge behalten sollte.