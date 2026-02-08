Elle Fanning wendet sich an OnlyFans, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen in Margo's Got Money Troubles

Margo Millet hat Pech, könnte man sagen. Nach einem One-Night-Stand, der sie schwanger macht, ist sie nun auf sich allein gestellt und hat nun ein anderes Leben zu führen. Margo stammt nicht aus reicher Familie, aber als Tochter eines Profi-Wrestlers wird sie bald lernen, dass man seine Minuten in der Welt maximieren muss, was sie tut, indem sie ein aufstrebendes OnlyFans gründet.

Mit Hilfe ihres Wrestler-Vaters merkt Margo schnell, dass sie ein Talent für diesen Job hat und Inhalte rund um ihre Schwangerschaft erstellt. Die Videos, die sie macht, werden etwas seltsam, aber nicht zu NSFW, wenn man den Trailer unten betrachtet, was wahrscheinlich gut ist, falls ein Familienmitglied dich beim Anschauen der Serie erwischt, wenn sie auf Apple TV erscheint.

Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Buch von Rufi Thorpe. Elle Fanning, Nick Offerman, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Greg Kinnear und Thaddea Graham vervollständigen den Rest der Besetzung. Er erscheint am 15. April auf Apple TV.