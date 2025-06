Elle Fanning, Troy Baker und Shioli Kutsuna begleiten Hideo Kojima auf der Bühne bei der Premiere von Death Stranding 2

HQ

Jetzt, da die Nintendo Switch 2 und Mario Kart World da sind, ist das nächste große Videospiel, auf das man sich freuen kann, ohne Frage Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach. Die erwartete Fortsetzung debütiert am 26. Juni auf PS5, und da das bevorsteht, können wir davon ausgehen, dass das Spiel diese Woche im Rahmen des Summer Game Fest /Not-E3-Verfahrens eine wichtige Rolle spielen wird.

Wie bereits bestätigt, wird das Death Stranding 2 World Tour in Los Angeles mit einem Game Premiere Event mit Hideo Kojima und einigen Stars beginnen. Was diese Stars betrifft, so wissen wir jetzt, dass die Veranstaltung eine Podiumsdiskussion mit Elle Fanning, Troy Baker, Shioli Kutsuna und Woodkid umfassen wird, von denen jeder eine Rolle oder eine Beteiligung an dem Projekt hat.

Die Game Premiere findet am 9. Juni um 3:00 Uhr BST / 4:00 Uhr MESZ statt und wird sogar die "allererste Live-Gameplay-Demo des Titels" enthalten!