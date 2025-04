Elle Fanning soll als Effie Trinket in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping gecastet worden sein Die Figur wurde von Elizabeth Banks in der Hauptfilmreihe gespielt.

HQ Wir haben regelmäßig über die Pläne für den nächsten The Hunger Games Film berichtet und erst letzte Woche darauf hingewiesen, dass der Film im November 2026 in die Kinos kommen soll. Jetzt, da der Film voranschreitet und sich dem Beginn der richtigen Produktion nähert, ist ein Bericht erschienen, der enthüllt, wer die Aufgaben einer jüngeren Effie Trinket übernehmen wird. Die Figur, die zuvor von Elizabeth Banks in der Hauptserie gespielt wurde, wird anscheinend an Elle Fanning übergeben, wobei The Complete Unknown und The Great Star ihr Leben erkunden sollen, bevor sie als Eskorte für die Tribute von District 12 angesehen wird. Diese Information stammt von Nexus Point News, die angeben, dass diese jüngere Effie die Aufgabe haben wird, die Stylistin für ihre jüngere Schwester Prosperina zu sein, ein Mitglied des Teams von Haymitch Abernathy, wobei dies die Figur ist, die zuvor von Woody Harrelson gespielt wurde und der Hauptstar dieses Prequel-Projekts ist. Im Moment sieht es so aus, als würde Charlie Plummer die Verantwortung für Haymitch übernehmen, während Ralph Fiennes den mittleren Alters spielen könnte President Coriolanus Snow.