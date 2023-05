Elle Fanning sagt, Death Stranding 2 sei das Coolste, was sie je gemacht habe

HQ

Elle Fanning hat ihre Arbeit an Death Stranding 2 in den höchsten Tönen gelobt und nicht nur Hideo Kojima gelobt, sondern auch die erfrischende Herausforderung, an einem Videospiel zu arbeiten.

Fanning, die nach eigenen Angaben keine Gamerin ist, sagte, dass sie schon früher mit Motion-Capture-Technologie gearbeitet hatte, aber Death Stranding 2 erwies sich als neue Herausforderung, insbesondere mit Kojima, der sie manchmal bat, auf Stichwort zu weinen.

Die Schauspielerin erklärte in ihrem Interview mit Happy Sad Confused auch, dass sie sich darauf freute, das Spiel zu spielen, sobald es herauskommt, aber zunächst von dem Hype und den Spekulationen um das Projekt überrascht war.

Schließen Sie sich Elle Fanning an, wenn es darum geht, für Death Stranding 2 gehypt zu werden?