Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nick Offerman glänzen in ihrem neuesten Blick auf Margo's Got Money Troubles

Es gibt heutzutage eine Fülle an Inhalten auf Apple TV, aber die Streaming-Plattform verlangsamt sich mit diesem Vorhaben überhaupt nicht. Mitte April wird die Plattform um eine Serie namens Margo's Got Money Troubles erweitert, eine Serie, zu der wir kürzlich einen Teaser-Trailer gesehen haben und die nun auch mit dem vollständigen Trailer präsentiert wurde.

Diese Serie folgt Elle Fannings Titelfigur Margo, die um ihren immer teurer werdenden Lebensstil nach der Geburt ihres Kindes zu finanzieren, auf eine OnlyFans-ähnliche Plattform zurückkehrt. Es versteht sich von selbst, dass dies einige verschiedene Probleme in ihrem Privatleben verursacht, sowohl in Bezug auf den Vater ihres Kindes, ihre Eltern, ihre Ausbildung und Karriere als auch mehr.

Die Zusammenfassung von Margo's Got Money Troubles fügt hinzu: "Margo's Got Money Troubles ist ein mutiges, herzerwärmendes und komödiantisches Familiendrama, das kürzlich das College abgebrochen und angehende Autorin Margo (Fanning), die Tochter einer ehemaligen Hooter's-Kellnerin (Pfeiffer) und eines ehemaligen Profi-Wrestlers (Offerman), erzählt, während sie mit einem neuen Baby, einem wachsenden Stapel Rechnungen und einer schwindenden Anzahl an Zahlungsmöglichkeiten leben muss."

Die Serie erscheint am 15. April auf Apple TV und den neuesten Trailer sehen Sie unten.