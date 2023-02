Elle Fanning hypt Death Stranding 2

HQ

Elle Fanning, die in Hideo Kojimas Death Stranding 2 einen unbekannten Charakter spielen wird, hat kürzlich ein wenig über das Spiel gesprochen und darüber, was die Fans erwarten können.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sagte Fanning in Kojimas Brain Structure Podcast, dass das Spiel im Moment "ziemlich erstaunlich aussieht".

Aber in Kojimas Augen glaubt Fanning, dass es viel besser werden wird. "[Death Stranding 2] sieht schon so hervorragend aus, es sieht so echt aus, aber ich weiß, dass es so viel besser werden wird."

Kojima fügte hinzu und erwähnte die neue Technologie, die die technischen Aspekte des Spiels verbessern wird. Er sagt auch, dass er im Moment nicht zu viel verraten kann, also scheint es, dass wir nur noch eine Weile Neckereien bekommen werden.