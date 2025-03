HQ

Unter dem Gewicht der wachsenden Frustration sind kanadische Städte zu einem unerwarteten Epizentrum des Widerstands geworden. Während die Wut der Kanadier über die Zölle und die provokative Rhetorik von US-Präsident Donald Trump anschwillt, breitet sich eine wachsende Bewegung des Nationalismus aus.

Der Satz "Ellbogen hoch", der dem beliebten Hockeysport des Landes entlehnt ist, hat sich zu einem Schlachtruf entwickelt – er prangt auf Transparenten, wird bei Kundgebungen gesungen und dient sogar als Titel eines neu gestarteten Podcasts, in dem Zivilschutzstrategien diskutiert werden.

Boykotte amerikanischer Waren und Reisen gewinnen an Zugkraft, während die Provinzen in einem symbolischen Akt des Protests US-Alkohol aus den Regalen nehmen. In ganz Kanada weicht die Frustration einer eisernen Entschlossenheit, die Souveränität der Nation zu bekräftigen.

In vielen Gemeinschaften hat diese Welle des Patriotismus Debatten über Identität und die Zukunft der nationalen Politik ausgelöst, da sich die Bürger in einer Demonstration der Einheit und Entschlossenheit zusammenschließen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.