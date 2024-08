Ella Purnell wird wütend im ersten Sweetpea Trailer

Nach ihrem großartigen Auftritt als Lucy MacLean in Prime Video 's Fallout hat Ella Purnell eine kleine Sensation gemacht. Wenn du dich fragst, wo du die britische Schauspielerin als nächstes sehen könntest, haben wir eine Antwort speziell auf diese Frage.

Später in diesem Jahr wird die Dramaserie Sweetpea auf Starz (und Sky in Großbritannien) debütieren und eine Serie über eine ahnungslose junge Frau bringen, die sehr, sehr wütend wird und gelegentlich die eine oder andere Person ermordet.

In der Zusammenfassung von Sweetpea heißt es: "Rhiannon Lewis macht keinen großen Eindruck - die Leute gehen auf der Straße an ihr vorbei, ohne einen zweiten Blick darauf zu werfen. Sie wird bei der Arbeit ständig bei einer Beförderung übersehen, der Mann, den sie mag, will sich nicht festlegen und ihr Vater ist wirklich, wirklich krank. Dann stellt sich alles in ihrem Leben auf den Kopf. Rhiannon wird über den Rand geschubst und verliert die Kontrolle. Plötzlich ist das Mauerblümchen verschwunden, und an seiner Stelle ist eine junge Frau, die zu allem fähig ist... Rhiannons Leben verändert sich, als sie in eine neue, berauschende Kraft eintritt, aber kann sie ihren Mörder geheim halten?"

Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Sweetpea, da wir nur wissen, dass es im Oktober zu Starz und 2024 zu Sky kommen wird. Aber wir haben einen Teaser-Trailer, der einen Einblick in das Angebot der Serie gibt, den Sie unten sehen können.