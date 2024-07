Ella Purnell von Fallout spricht eine Figur im Prequel-Podcast "Rebel Moon"

HQ

Man kann über Rebel Moon, die Qualität der Filme und die Tatsache, dass Regisseur Zack Snyder heutzutage anscheinend nicht auf Anhieb einen Film richtig hinbekommt und stattdessen "Director's Cuts" braucht, sagen, was man will, der einzige Teil dieses Sci-Fi-Universums, der sich durch die Prämisse auszeichnet.

Die Leute haben es genossen, mehr über Rebel Moon zu erfahren, und obwohl es unklar ist, wie die Pläne für weitere Teile des Filmuniversums aussehen werden, wissen wir, dass bald mehr Rebel Moon Geschichte in Form einer Podcast-Serie ausgetischt wird.

Er wird unter dem Namen The Seneschal bekannt sein und 500 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films spielen. Uns wird konkret gesagt:

"Lange bevor die Mutterwelt gegen die Rebellenarmee auf Veldt kämpfte, 500 Jahre bevor Issa wiedergeboren wurde, wurden Moa und seine Kolonien von einem quecksilbrigen und brutalen Despoten, dem verrückten König Ulmer, regiert. Von seinem Volk verachtet, aber entschlossen, sich um jeden Preis an der Macht zu halten, lässt Ulmer die verlorene Prophezeiung von Issa als Balsam für die Massen wieder aufleben. Und damit beauftragt er zwei renommierte Erfinder, einen Kriegerritter zu bauen, wie es ihn noch nie gegeben hat. Eine Geschichte über Schöpfung, Ehrgeiz, Glauben und Verrat, dies ist die Geschichte des ersten Jimmy, des Mannes, der ihn konstruierte, und der Frau, die ihm das Leben gab."

The Seneschal wird einige bekannte Namen in den Hauptrollen haben, wobei Ella Purnell von Fallout die Besetzung als Raina anführt. Unterstützt wird sie dabei von Naveen Andrews von Sense8, der Grigory spielt, Alfred Enoch von Harry Potter als Adwin, Peter Serafinowicz von The Tick als Bartholomäus und Jason Isaacs von Harry Potter als König Ulmer.

The Seneschal wird am Montag, den 29. Juli, auf Podcast-Plattformen debütieren und wöchentlich in sechs Episoden fortgesetzt.