Ella Purnell über ihren nächsten Film: "Entweder wird es das coolste Ding aller Zeiten oder es wird meine Karriere ruinieren"

Eine der heißesten Waren in Hollywood scheint heute Ella Purnell zu sein, die nach ihren beeindruckenden Auftritten in Yellowjackets und Fallout, um nur zwei Beispiele zu nennen, zu einem sehr beliebten Star geworden ist. Das ist es, was die Nachricht von ihrem nächsten Projekt umso überraschender macht, da es ein echtes Karriererisiko zu sein scheint.

Laut Collider wird Purnell in einem Film über Killer-Eichhörnchen mitspielen, der als The Scurry bekannt ist. Der Film unter der Regie von Craig Roberts befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, was bedeutet, dass die vollständigen Informationen noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, aber Purnell hat zumindest angedeutet, welche Auswirkungen er auf ihre Karriere haben könnte.

"Ich liebe Craig Roberts. Ich denke, er ist wahnsinnig talentiert. Wenn Sie ihn nicht kennen, sollten Sie seine Arbeit kennenlernen. Er ist ein seltsamer Kerl. Und [The Scurry] liest sich ein bisschen wie Shaun of the Dead, ist es aber nicht. Er sagte: 'Ich weiß, jeder will, dass es wie Shaun of the Dead wird, aber ich werde es 'Beau is Afraid' machen. Und ich dachte mir: 'Aber es geht um Killer-Eichhörnchen'. Irgendwie hat er es geschafft. Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, wie dieser Film ausgehen wird. Entweder wird es das coolste Ding aller Zeiten oder es wird meine Karriere ruinieren. Aber ich denke, es wird gut. Ich vertraue ihm sehr."

Sind Sie gespannt darauf, Purnell gegen Killer-Eichhörnchen antreten zu sehen?