Ella Purnell über die zweite Staffel von Fallout: "Ich habe nichts... Ich habe kein Drehbuch"

HQ

Seit Fallout auf Prime Video debütierte und die Welt im Sturm eroberte, hörten wir verschiedene Berichte, dass Amazon eine Nachfolgestaffel im Schnellverfahren vornimmt. Das ist zwar zweifellos immer noch der Fall, aber wir sind noch nicht kurz vor den Dreharbeiten, wie Hauptdarstellerin Ella Purnell (Lucy MacLean) in einem Interview mit Discussing Film bestätigte.

Purnell wurde gefragt, ob sie zu Fallout zurückkehren würde, worauf sie antwortete: "Ich bin aufgeregt, ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich habe nichts, ich weiß nicht, wann wir es machen werden, ich habe kein Drehbuch, ich habe... buchstäblich nichts. Ich weiß nicht einmal, ob ich da drin bin. Ich hoffe, ich bin dabei, ich glaube, ich bin dabei... nein, ich bin wahrscheinlich dabei. Aber nein, ich weiß nichts. Ich bin aufgeregt, ich will richtig loslegen. Ich muss mögen... Fangen Sie an wie... ich übe meinen Akzent wieder und kehre in den Kopfraum von Lucy zurück."

Also, lange Rede, kurzer Sinn, es scheint, als ob die Schöpfer und Showrunner immer noch hart daran arbeiten, das Drehbuch vorzubereiten und das Set einzurichten, was nicht wie ein lächerlicher Ort erscheint, da Fallout erst im April auf Prime Video debütierte.

Wenn Sie Fallout seit ihrem Debüt auf dem Streamer nicht mehr verfolgt haben, hat die Show kürzlich die Marke von 100 Millionen Zuschauern überschritten.