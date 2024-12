Ella Purnell spielt Fallout: New Vegas in Vorbereitung auf Fallout: Season 2 Und das ist definitiv etwas, was die Fallout-Fans zu schätzen wissen werden, da es möglicherweise der beste Titel der gesamten Franchise ist.

HQ Viele von uns warten offensichtlich auf die Fortsetzung der Fallout-Serie in der zweiten Staffel, die von Amazon eine Sonderbehandlung erhalten zu haben scheint, um so schnell wie möglich produziert zu werden. Obwohl wir den Film frühestens Ende 2025 (und höchstwahrscheinlich 2026) sehen werden , haben die Dreharbeiten Berichten zufolge letzten Monat begonnen. Und Schauspielerin Ella Purnell bereitet sich derzeit auf das vor, was kommen wird. Auf welche Weise, fragen Sie sich vielleicht? Nun, indem man Xbox spielt. Fallout: New Vegas, um genauer zu sein. Sie schreibt dazu auf Bluesky: "Mir wurde gesagt, ich solle Fallout New Vegas spielen. Da ich einige Ausgangsmaterialien liebe und dies eine Vorbereitung auf einen bestimmten Job sein kann oder auch nicht, werde ich vielleicht bald dabei sein, vielleicht aber auch nicht." Damit niemand missverstehen kann, wovon sie spricht, hat Purnell auch den Hashtag #falloutS2 hinzugefügt und zwei Bilder beigefügt, die Sie unten sehen können. Viele Leute denken, dass Fallout: New Vegas ein Kandidat für das beste Spiel der Serie aller Zeiten ist, also gibt es definitiv schlimmere Inspirationsquellen als diese. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Amazon und Bethesda aushecken.