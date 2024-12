Ella Purnell ist sich nicht sicher, ob sie als Videospiel-Girl gecastet werden will

HQ

2024 war ein unglaublich starkes Jahr für Ella Purnell. Die britische Schauspielerin war nicht nur in Arcane und Fallout, sondern auch in dem Drama "Sweetpea" zu sehen, und in Kürze wird sie für "Yellowjacket" wieder auf unseren Bildschirmen zu sehen sein.

Im Moment scheint sie hauptsächlich mit ihren Videospieladaptionen in Verbindung gebracht zu werden, aber Purnell scheint sich nicht sicher zu sein, ob sie ihre Zukunft dorthin gehen möchte. In ihrer Rede auf der MCM x EGX 2024 (danke, PopVerse) sprach Purnell darüber, wie sie versuchen könnte, in Zukunft nicht mehr als das Videospielmädchen bekannt zu werden.

"Hier ist die Wahrheit, und ich fühle mich schuldig, wenn ich das sage, aber ich bin kein Gamer und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, zwei Videospieladaptionen zu landen, die beide gut waren. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Ich kenne die Antwort nicht", sagte sie.

"Ich glaube tatsächlich, dass ich mich jetzt von Videospieladaptionen fernhalten muss, weil ich sonst in eine Schublade gesteckt werde. Ich werde das Videospielmädchen sein. Es gibt wohl Schlimmeres als das.«

Fallout hat kürzlich bei den Game Awards den Preis für die beste Adaption gewonnen, und auch wenn Purnell nicht unbedingt das Videospielmädchen sein will, muss sie auf absehbare Zeit zumindest bei einem Videospielprojekt bleiben.