Ella Purnell ist nicht begeistert von GTA VI, sondern bevorzugt einen unterschätzten Sony-Exklusivtitel

Wann immer ein Schauspieler oder eine Schauspielerin an einer Videospieladaption beteiligt ist, kann man sicher sein, dass jemand fragt, wie sehr er im echten Leben ein Gamer ist. Pedro Pascal und Walton Goggins haben bewiesen, dass man keine Spiele kennen muss, um eine Rolle zum Leben zu erwecken, aber das bedeutet nicht, dass die Frage nicht mehr gestellt wird, noch dass alle Schauspieler sich weigern, Spiele zu spielen.

Ella Purnell wurde in einem kürzlichen Interview mit 4P gefragt, ob sie sich auf die bevorstehende Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI freue. "Ich werde es versuchen... [aber] Ich mag Entspannungsspiele... Ist das nicht ein ziemlich intensives?" sagte Purnell. "Ich habe gespielt Concrete Genie... Ich male, du zeichnest Dschinns... wunderschönes Spiel."

Pixelopus, der Entwickler von Concrete Genie, bedankte sich kürzlich bei Purnell für ihre Erwähnung. Das Action-Adventure-Puzzlespiel von 2019 blieb bei seiner Erstveröffentlichung etwas unter dem Radar, aber vielleicht sehen wir jetzt einen neuen Spielerschub, wenn das Spiel vom Fallout-Star neu eingeführt wird.