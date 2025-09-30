Elizabeth Olsen will die Geschichte von House of M in das Marvel Cinematic Universe bringen

HQ

Seit den Ereignissen von Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben die Fans lautstark darauf gewartet, etwas über das Schicksal von Elizabeth Olsens Scarlet Witch zu erfahren, nachdem sie Mount Wundagore über sich selbst gebracht hat, um die Darkhold zu zerstören und im Wesentlichen das Multiversum zu retten. Ob wir sie jemals wiedersehen werden, ist die große Frage, etwas, das eher wahrscheinlich ist als nicht.

Da Scarlet Witch zweifellos irgendwann zurückkehren wird, da im Multiversum nichts wirklich tot bleibt, in welcher Art von Geschichte wird sie eine Rolle spielen? Olsen hat einige Ideen, unter anderem in Form einer Adaption einer Geschichte, die die X-Men und die Avengers zusammenbringt. Es ist House of M, die Olsen in Live-Action-Form zum Leben erwecken möchte, etwas, das sie am Wochenende bei LA Comic Con zum Ausdruck brachte.

Laut ComicBook sagte Olsen: "Ich denke, House of M ist einfach das Coolste. Ich denke einfach, dass es so viel Spaß machen könnte, sich mit X-Men und Avengers und 'Schluss mit Mutanten' auseinanderzusetzen. Es würde Spaß machen."

House of M sieht, was passiert, wenn Wanda im Wesentlichen die Kontrolle über ihren Verstand verliert und die Realität in etwas Angenehmeres für sie umgestaltet, eine Existenz, in der allen Helden das gegeben wird, was sie sich immer gewünscht haben. Letztendlich lief es auf eine Handvoll Helden hinaus, die ihr Wissen über die wahre Realität, wie Wolverine, beibehielten, um diese falsche Existenz zu durchbrechen und die Welt wieder in den Normalzustand zu versetzen, ein Vorfall, bei dem Wanda erneut die Kontrolle verliert und beschließt, dass die großen Probleme der Welt auf Mutants zurückzuführen sind, eine Situation, die sie angeht, indem sie die Kräfte der Mutants auf der ganzen Welt einsetzt.

Es wird als eine kontroverse Geschichte angesehen, weil sie einen großen Einfluss auf das Geschichtenerzählen von X-Men in den kommenden Jahren hatte, und es ist dieser Grund, der wahrscheinlich bedeuten wird, dass House of M in absehbarer Zeit nicht für Marvel Studios auf dem Plan steht, da die effektive Beseitigung der Mutants so, wie sie eingeführt werden, eine ziemlich wilde Entscheidung zu sein scheint.

Möchten Sie House of M in Live-Action-Form sehen?