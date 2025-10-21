Elizabeth Olsen weigert sich, Filme zu machen, die für das Streaming gemacht wurden

HQ

In einem kürzlichen Interview hat die Schauspielerin Elizabeth Olsen, die heutzutage vielleicht vor allem für ihre Rolle als Wanda Maximoff im MCU bekannt ist, ihre Meinung zu Filmen geäußert, die für das Streaming gemacht sind. Etwas, gegen das sie vehement ist. Im Gespräch mit InStyle verriet Olsen, dass Filme, die die Kinos überspringen, einfach nicht ansprechend sind und dass sie befürchtet, dass die Covid-Ära uns für immer und nicht positiv verändert hat.

"Wenn ein Film unabhängig gedreht wird und nur an einen Streamer verkauft wird, dann ist das in Ordnung. Aber ich will nichts machen, wo das das Ende ist. Ich denke, es ist wichtig, dass sich die Menschen als Gemeinschaft versammeln, andere Menschen sehen, in einem Raum zusammen sind. Deshalb mache ich gerne Sport. Ich denke, es ist wirklich kraftvoll für Menschen, für etwas zusammenzukommen, von dem sie begeistert sind."

Ihre Haltung ist klar. Man sollte sich öfter treffen und Filme schauen – nicht alleine im Dunkeln vor dem Fernseher, sondern im örtlichen Kino. Eine gemeinsame Erfahrung, so wie Filme ihrer Meinung nach genossen werden sollen.

Stimmen Sie Olsens Meinung zu?